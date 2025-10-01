Реконструкцию развязки «Клеверный лист» под Заларями оценили в 1,56 млрд

ФКУ «Упрдор “Прибайкалье” объявило открытый конкурс на реконструкцию транспортной развязки на трассе Р-255 “Сибирь” вблизи поселка Залари Иркутской области. Работы на участке 1679−1681 км оценены в 1,56 млрд рублей. Подрядчику предстоит завершить строительство к декабрю 2026 года, модернизировав существующую схему движения для повышения безопасности, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт госзакупок.
Согласно проектной документации, которую подготовила московская компания «СметаПлюс» ещё в 2022 году, существующая развязка в этом месте выполнена по неполному типу «клеверного листа» и имеет сложную для восприятия водителями организацию движения. Это приводит к перепробегу транспорта и возникновению аварийных ситуаций.
В связи с этим, подрядчик должен построить новый путепровод длиной 33 метра и модернизировать однополосные съезды общей протяженностью 3,3 км. После завершения работ развязка будет полностью соответствовать схеме «клеверного листа» и обеспечит четыре полосы движения. Расчетная скорость движения составит 120 км/ч.
Строительство пройдет в два этапа: первый должен быть завершен к 30 ноября 2025 года, второй — к 30 ноября 2026-го. Полное исполнение контракта запланировано на 14 декабря 2026 года.
Ранее агентством сообщалось, что правительство России опубликовало список участков дорог, на которых запланировано строительство или реконструкция на 2023−2027 годы. Иркутская область в общей сумме получит на выполнение этих мероприятий 18,4 млрд рублей.
Первым объектом, попавшим в перечень правительственного распоряжения, стала корректировка финансирования работ по участку трассы Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск. Это транспортная развязка в районе поселка Залари (1679 — 1681 км). Общая сумма на эти работы запланирована в 1,93 млрд рублей (7,3 млн в 2023-м, 900 млн в 2025-м и 1 млрд рублей в 2026 году).
Как ранее рассказал депутат Госдумы РФ Сергей Тен, реконструкция данного участка началась уже более 25 лет назад и с тех пор находится в стадии незавершенного строительства. На первом этапе будет актуализирована проектная документация, которую приведут в соответствие с современными нормативно-техническими требованиями, а также действующим законодательством. Следующий этап — начало строительных работ.