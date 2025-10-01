Как татарстанцам взять ипотеку без выплаты первоначального взноса

Законодательством не устанавливаются единые обязательные правила об обязательном наличии первоначального взноса по ипотеке и его фиксированного размера. Тем не менее в ряде ипотечных программ такое условие может присутствовать.
На практике сегодня банки крайне редко выдают ипотеку без стартового платежа, однако существуют специальные предложения.
Возможные варианты оформления ипотеки без первоначального взноса:
— акции от застройщиков: некоторые девелоперы совместно с банками запускают программы, позволяющие оформить ипотеку без первоначального взноса. Как правило, это часть рекламной или партнерской кампании.
— военная ипотека: финансирование по этой программе осуществляется государством полностью или частично, что дает возможность человеку не тратить личные деньги на первоначальном этапе.
— альтернативные источники: вместо личных накоплений можно использовать материнский капитал, средства, полученные от продажи жилья или автомобиля, а также иные финансовые ресурсы.