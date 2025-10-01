В России с 1 октября вырастут оклады силовиков, судей и военных

Изначально в правительственном постановлении от 9 апреля планировалось повышение на 4,5%, однако позднее было решено увеличить показатель до 7,6%.
Документ регулирует увеличение должностных окладов и выплат по званиям для военнослужащих, а также специальных окладов для сотрудников правоохранительных органов, включая войска национальной гвардии и уголовно-исполнительной системы.
Повышение также коснется работников органов принудительного исполнения, противопожарной службы, таможни и руководящего состава федеральной фельдъегерской связи.
Кроме того, согласно указам президента России Владимира Путина, с 1 октября на 7,6% будут увеличены денежные вознаграждения генпрокурора, председателя СК РФ, а также оклады судей Конституционного, Верховного судов, всех федеральных судов и мировых судей.