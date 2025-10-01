Ричмонд
В России с 1 октября вырастут оклады силовиков, судей и военных

С первого октября служащим ряда силовых ведомств, а также военнослужащим повысят оклады. Рост составит 7,6%. Данная мера затронет сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН и военных, пишет 1 октября ТАСС.

Изначально в правительственном постановлении от 9 апреля планировалось повышение на 4,5%, однако позднее было решено увеличить показатель до 7,6%.

Документ регулирует увеличение должностных окладов и выплат по званиям для военнослужащих, а также специальных окладов для сотрудников правоохранительных органов, включая войска национальной гвардии и уголовно-исполнительной системы.

Повышение также коснется работников органов принудительного исполнения, противопожарной службы, таможни и руководящего состава федеральной фельдъегерской связи.

Кроме того, согласно указам президента России Владимира Путина, с 1 октября на 7,6% будут увеличены денежные вознаграждения генпрокурора, председателя СК РФ, а также оклады судей Конституционного, Верховного судов, всех федеральных судов и мировых судей.