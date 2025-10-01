Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 1 октября

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка — 547,77 тенге, продажа — 549,74 тенге;
— евро: покупка — 640,72 тенге, продажа — 641,14 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,48 — 6,61 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 545,72 тенге, продают по 550,69 тенге;
— евро: покупка — 639,43 тенге, продажа — 647,37 тенге;
— рубль: покупка — 6,55 тенге, продажа — 6,70 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 547,81 тенге, продают по 550,92 тенге;
— евро: покупка — 638,96 тенге, продажа — 644,54 тенге;
— рубль: покупка — 6,53 тенге, продажа — 6,60 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 549,06 тенге, 1 евро — 644,87 тенге, 1 рубль — 6,66 тенге.