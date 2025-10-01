В Красноярске временно закрыли цех по производству мясокостной муки

В Красноярске Свердловский районный суд приостановил деятельность предприятия по производству мясокостной муки. Как пишут Gornovosti со ссылкой на краевой Россельхознадзор, работу цеха ограничил на 30 дней.
Такое решение приняли из-за угрозы возникновения и распространения заразных болезней. Теперь владелец предприятия должен устранить все нарушения.
Напомним, что ранее во время внеплановой проверки на производстве обнаружили нарушения ветеринарного законодательства. Так, на предприятии не оказалось ветеринарных сопроводительных документов. Бумаги на поступающее сырье также отсутствовали.
Таким образом, индивидуальный предприниматель занимался производством продукции из сырья неизвестного происхождения без необходимых документов.