Юрист объяснил, как ГИБДД сможет лишить водителей прав по состоянию здоровья

Закон, который вступит в силу в 2027 году, позволит изымать водительские права автоматически.
С 1 марта 2027 года Госавтоинспекция получит расширенные полномочия по отзыву и аннулированию водительских удостоверений из-за медицинских противопоказаний. Об этом сообщил руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский.
«С 1 марта 2027 года вступит в силу новый закон, который расширит полномочия ГИБДД по отзыву и аннулированию водительских прав по медицинским показаниям», — сообщила «Лента.ру» со ссылкой на слова Хаминского. Он отметил, что новый закон позволит ГИБДД лишать права управления транспортом не только в случае выявления подложности документов или смерти владельца, но и при обнаружении у водителя заболеваний, несовместимых с вождением, в любое время, а не раз в 10 лет при плановой замене удостоверения.
Юрист уточнил, что процедура будет выглядеть следующим образом: если во время диспансеризации, медицинского осмотра или визита в поликлинику у автомобилиста обнаружат признаки противопоказания к управлению автомобилем — например, психические расстройства, нарушения зрения или опорно-двигательного аппарата — его направят на внеочередное обследование. «Если на таком обследовании заболевание подтвердится, данные об этом заносятся в базу Минздрава, а сведения автоматически передаются в ГИБДД, которая и аннулирует права», — объяснил Хаминский. При этом неявка на обследование также будет основанием для аннулирования водительского удостоверения.
Он отметил, что диагнозы фиксироваться не будут — в базе данных появится только информация о наличии медицинских показаний для лишения прав. Кроме того, предусмотрена цифровизация медицинских справок: документы переведут в электронный формат и интегрируют с единой базой Минздрава. Это ускорит передачу сведений о состоянии здоровья водителей в ГИБДД, заключил Хаминский.