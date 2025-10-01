Юрист объяснил, как ГИБДД сможет лишить водителей прав по состоянию здоровья

«С 1 марта 2027 года вступит в силу новый закон, который расширит полномочия ГИБДД по отзыву и аннулированию водительских прав по медицинским показаниям», — сообщила «Лента.ру» со ссылкой на слова Хаминского. Он отметил, что новый закон позволит ГИБДД лишать права управления транспортом не только в случае выявления подложности документов или смерти владельца, но и при обнаружении у водителя заболеваний, несовместимых с вождением, в любое время, а не раз в 10 лет при плановой замене удостоверения.