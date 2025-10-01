Порядок возврата платежей в ЕРИП меняется в Беларуси

Изменения связаны с расширением действующего функционала. Реализован новый процесс онлайн-возвратов. Будут доступны два способа возврата средств. Первый — на счет плательщика, с которого проводился платеж, на основании номера операции в ЕРИП. Второй — на иной счет согласно реквизитам, предоставленным плательщиком производителю услуг.