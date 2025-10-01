Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Порядок возврата платежей в ЕРИП меняется в Беларуси

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси внесены изменения в правила совершения возвратов физическим лицам-плательщикам посредством платежной системы в едином расчетном и информационном пространстве. Новая редакция правил вступает в силу с 1 октября 2025 года, сообщили БЕЛТА в ЕРИП.

Источник: БЕЛТА

Изменения связаны с расширением действующего функционала. Реализован новый процесс онлайн-возвратов. Будут доступны два способа возврата средств. Первый — на счет плательщика, с которого проводился платеж, на основании номера операции в ЕРИП. Второй — на иной счет согласно реквизитам, предоставленным плательщиком производителю услуг.

Возврат производится путем проведения взаимозачета обязательств оператора по расчетам с производителем услуг по принятым в его пользу платежам и обязательств производителя по возврату денежных средств плательщикам.

Действие правил не распространяется на платежи в бюджет.