Порядок возврата платежей в ЕРИП меняется в Беларуси

Изменения связаны с расширением действующего функционала. Реализован новый процесс онлайн-возвратов. Будут доступны два способа возврата средств. Первый — на счет плательщика, с которого проводился платеж, на основании номера операции в ЕРИП. Второй — на иной счет согласно реквизитам, предоставленным плательщиком производителю услуг.
Возврат производится путем проведения взаимозачета обязательств оператора по расчетам с производителем услуг по принятым в его пользу платежам и обязательств производителя по возврату денежных средств плательщикам.
Действие правил не распространяется на платежи в бюджет.