Власти Воронежской области показали как расцветает Россошанский район

Администрация Воронежской области уделяет приоритетное внимание развитию социальной инфраструктуры, включая масштабную программу реализации проектов ТОС. В марте губернатор Гусев, глава совета директоров «Дон-Агро» Ольшанский и руководитель района Береснев подписали договор о выделении 100 миллионов рублей на совершенствование социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры Россошанского района. Половину средств предоставил агрохолдинг «Дон-Агро», другую половину — областной бюджет. В ходе поездки по району представители власти ознакомились с ходом выполнения соглашения. На встрече с руководителями ТОС Россошанского района обсуждались как успехи, так и критические замечания.