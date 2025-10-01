Водителей со всей России призвали проверить свои знания ПДД

Большой экзамен ПДД от Авто.ру впервые провели в 2020 году. Тогда в нем приняли участие около 150 тысяч человек. Затем инициатива стала ежегодной. В этом году участникам предстоит ответить на более чем 500 вопросов, составленных экспертами сервиса совместно с образовательным порталом ИСО «Профтех». Задания разделены на 11 тематических блоков: от классических правил поведения на дорогах до технического обслуживания автомобиля. Также впервые включены темы о правилах дорожного движения в других странах и эпохах. Каждая новая категория открывается раз в два дня, а участники могут ежедневно проходить тест дважды или улучшать прежний результат. Лучшие знатоки ПДД поборются за главный приз — автомобиль.