Водителей со всей России призвали проверить свои знания ПДД

По всей России стартовал Большой экзамен ПДД от Авто.ру, он продлится до 19 октября.
В России 1 октября стартовал ежегодный социальный проект «Большой экзамен ПДД» от сервиса Авто.ру. Об этом URA.RU рассказали в пресс-служба компании. Он предлагает автомобилистам по всей стране проверить свои знания правил дорожного движения. В этом году организаторы добавили шесть новых категорий заданий, полностью обновили механику прохождения теста и запустили отдельный тренажер для будущих водителей.
«Мы развиваем Большой экзамен ПДД чтобы движение на дорогах становилось более безопасным и комфортным для всех. Игровой формат помогает выявить пробелы в знаниях правил и сложных дорожных ситуаций, а также разобраться в вопросах, связанных с владением и эксплуатацией машины, которые не встречаются в автошколе», — рассказала журналистам агентства руководитель сервиса Авто.ру Ксения Зарецкая.
Организаторы отмечают, что согласно данным исследования за 2024 год, только 22% водителей регулярно проверяют свои знания дорожных правил. Именно поэтому появилась инициатива о проведении «Большого экзамена ПДД», чтобы больше автомобилистов могли проверить себя.
Большой экзамен ПДД от Авто.ру впервые провели в 2020 году. Тогда в нем приняли участие около 150 тысяч человек. Затем инициатива стала ежегодной. В этом году участникам предстоит ответить на более чем 500 вопросов, составленных экспертами сервиса совместно с образовательным порталом ИСО «Профтех». Задания разделены на 11 тематических блоков: от классических правил поведения на дорогах до технического обслуживания автомобиля. Также впервые включены темы о правилах дорожного движения в других странах и эпохах. Каждая новая категория открывается раз в два дня, а участники могут ежедневно проходить тест дважды или улучшать прежний результат. Лучшие знатоки ПДД поборются за главный приз — автомобиль.
Одновременно с началом экзамена на сайте проекта стал доступен интерактивный тренажер для подготовки к государственному тесту ГАИ. Тренажер рассчитан на начинающих водителей и не имеет ограничений по количеству попыток. Доступ к нему сохранится даже после завершения основного этапа «Большого экзамена ПДД».