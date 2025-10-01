Ричмонд
В России появились продавцы GPS-координат грибных мест

Предприимчивые россияне освоили новую нишу на рынке услуг, предлагая координаты грибных мест по всей России.

Темщики продают данные GPS-точек, где, по их словам, можно найти белые грибы, боровики, грузди, лисички, рыжики и другие популярные виды грибов. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Цена за одну такую метку варьируется от 5 до 15 тысяч рублей, в зависимости от жадности продавца и региона. Наибольшим спросом услуга пользуется у жителей Москвы. Суть проста: платишь деньги — получаешь координаты грибного места.

По словам пользователей этой услуги, чаще всего информацию предоставляют опытные грибники, решившие таким образом заработать. Утверждается, что в 70% случаев GPS-точка действительно приводит к грибному месту.

