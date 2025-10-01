Очередная жеребьёвка квартир в новых домах состоялась во Владивостоке

Горожане приняли участие в жеребьёвке, которая состоялась в здании городской администрации. 85 семей, проживающих в аварийном фонде, по очереди вынимали из непрозрачного ящика карточки с указанием этажа, на котором расположена квартира, её номера и количества комнат. Так, семьи могли получить какую-либо из 1-, 2-, 3- и 4-комнатных квартир.
«Новые квартиры будут полностью готовы для проживания. Они сдаются с чистовой отделкой. В квартирах уже поклеены обои, есть межкомнатные двери, санфаянс, электрические плиты. Заселение в дома ожидается в этом году», — подчеркнул Андрей Цуренко, начальник управления по учёту и распределению жилой площади администрации Владивостока.
Жеребьёвка стала седьмой по счёту — ранее было проведено 4 встречи для детей-сирот, ещё 3 — для жителей аварийного фонда. Всего же в четырех домах будет предоставлено 494 квартиры.
Участники жеребьёвки с нетерпением ожидают переезд в новые квартиры. Людям нравятся и сами дома, и новый район проживания, делятся участники.
«Очень довольна результатом жеребьевки. Планирую уже вскоре заселиться в новую квартиру», — рассказала Татьяна, участница жеребьёвки.
На данный момент строительные работы в обозначенных домах находятся на завершающей стадии. Сейчас рабочие проводят благоустройство прилегающей территории, параллельно идёт уборка помещений. Работы выполняются под контролем главы Владивостока Константина Шестакова.