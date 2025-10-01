Очередная жеребьёвка квартир в новых домах состоялась во Владивостоке

Жеребьёвка стала седьмой по счёту — ранее было проведено 4 встречи для детей-сирот, ещё 3 — для жителей аварийного фонда. Всего же в четырех домах будет предоставлено 494 квартиры.

Участники жеребьёвки с нетерпением ожидают переезд в новые квартиры. Людям нравятся и сами дома, и новый район проживания, делятся участники.