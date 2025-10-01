Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очередная жеребьёвка квартир в новых домах состоялась во Владивостоке

Администрация Владивостока провела очередную жеребьёвку квартир в новых домах по адресу: ул. Русская, 57ш, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Горожане приняли участие в жеребьёвке, которая состоялась в здании городской администрации. 85 семей, проживающих в аварийном фонде, по очереди вынимали из непрозрачного ящика карточки с указанием этажа, на котором расположена квартира, её номера и количества комнат. Так, семьи могли получить какую-либо из 1-, 2-, 3- и 4-комнатных квартир.

«Новые квартиры будут полностью готовы для проживания. Они сдаются с чистовой отделкой. В квартирах уже поклеены обои, есть межкомнатные двери, санфаянс, электрические плиты. Заселение в дома ожидается в этом году», — подчеркнул Андрей Цуренко, начальник управления по учёту и распределению жилой площади администрации Владивостока.

Жеребьёвка стала седьмой по счёту — ранее было проведено 4 встречи для детей-сирот, ещё 3 — для жителей аварийного фонда. Всего же в четырех домах будет предоставлено 494 квартиры.
Участники жеребьёвки с нетерпением ожидают переезд в новые квартиры. Людям нравятся и сами дома, и новый район проживания, делятся участники.

«Очень довольна результатом жеребьевки. Планирую уже вскоре заселиться в новую квартиру», — рассказала Татьяна, участница жеребьёвки.

На данный момент строительные работы в обозначенных домах находятся на завершающей стадии. Сейчас рабочие проводят благоустройство прилегающей территории, параллельно идёт уборка помещений. Работы выполняются под контролем главы Владивостока Константина Шестакова.