Проезд в общественном транспорте Волгограда стал дороже с 1 октября

Соответствующее решение было принято Волгоградской гордумой 17 сентября.

Изменение тарифов связано с увеличением цен на горюче-смазочные материалы, энергоресурсы, запчасти и комплектующие, сообщили в Волгоградской гордуме. Также отмечается, что предварительно была проведена большая работа на уровне профильных структур и ведомств.

Индексация произойдет уже 1 октября. Стоимость проезда при оплате транспортной картой составит 32 рубля, банковской картой — 38 рублей, наличными — 40.

Безлимитный гражданский проездной на один вид транспорта обойдется в 1470 рублей. Студенческий проездной будет стоить 1200 рублей, школьный — 350 рублей.

При этом стоимость проезда в общественном транспорте в Волгограде остается одной из самых низких среди городов-миллионников.