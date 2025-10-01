В Хабаровском крае запрет на ловлю осенней кеты зависит от района

С 1 октября промысел в бассейне Амура прекращается для рыболовов-любителей и представителей КМНС в Комсомольском районе. В Амурском районе ограничения вступят 3 октября, а в Нанайском районе до устья реки Анюй — с 4 октября. После этих дат лов осенней кеты будет считаться незаконным.