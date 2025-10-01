Ричмонд
В Хабаровском крае запрет на ловлю осенней кеты зависит от района

Новые ограничения вступают в силу с начала октября — подробности по районам.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае установлены сроки ограничения на вылов осенней кеты. Решение приняла комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб, сообщает Комитет рыбного хозяйства региона.

С 1 октября промысел в бассейне Амура прекращается для рыболовов-любителей и представителей КМНС в Комсомольском районе. В Амурском районе ограничения вступят 3 октября, а в Нанайском районе до устья реки Анюй — с 4 октября. После этих дат лов осенней кеты будет считаться незаконным.

Меры введены для сохранения популяции ценной рыбы и предотвращения ущерба экосистеме региона. Официальные протоколы заседаний комиссии опубликованы на сайте Росрыболовства: atu.fish.gov.ru.