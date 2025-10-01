Омичам рассказали, будут ли выплачивать пенсию и стипендию в цифровых рублях

Позднее такая возможность может появиться, сообщают в Банке России. Каждый человек будет сам решать, каким образом получать свои выплаты. Открытие счёта в цифровых рублях не будет происходить автоматически, и заявления для этого писать не нужно. Желающие смогут открыть такой счёт через мобильные приложения банков, подключённых к платформе цифрового рубля.