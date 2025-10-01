Омичам рассказали, будут ли выплачивать пенсию и стипендию в цифровых рублях

Омское отделение Банка России сообщает, что в стране проходит эксперимент по использованию цифровых рублей для некоторых выплат гражданам и компаниям.
В рамках пилотного проекта, который проводится совместно с Минфином и Федеральным казначейством, будут тестироваться выплаты пенсий, стипендий, а также расчёты с компаниями по госконтрактам в сфере капитального строительства. Важно отметить, что на данном этапе эти операции доступны только ограниченному кругу участников.
Позднее такая возможность может появиться, сообщают в Банке России. Каждый человек будет сам решать, каким образом получать свои выплаты. Открытие счёта в цифровых рублях не будет происходить автоматически, и заявления для этого писать не нужно. Желающие смогут открыть такой счёт через мобильные приложения банков, подключённых к платформе цифрового рубля.
Напоминаем, что с 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и торговые компании с выручкой более 120 миллионов рублей будут обязаны предоставлять своим клиентам возможность использовать цифровые рубли, а до сентября 2028 года эта обязанность распространится на все банки и компании с меньшей выручкой.