Россиян в октябре ждёт шестидневная рабочая неделя

Согласно постановлению кабмина, нерабочий день переносится с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.

Граждан России в конце октября ждёт шестидневная рабочая неделя. Это связано с переносом выходных, утверждённым правительством России.

Таким образом, россияне будут работать с 27 октября по 1 ноября, пишет РТ.