Россиян в октябре ждёт шестидневная рабочая неделя

Граждан России в конце октября ждёт шестидневная рабочая неделя. Это связано с переносом выходных, утверждённым правительством России.
Таким образом, россияне будут работать с 27 октября по 1 ноября, пишет РТ.
Согласно постановлению кабмина, нерабочий день переносится с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.
Граждан России в конце октября ждёт шестидневная рабочая неделя. Это связано с переносом выходных, утверждённым правительством России.
Таким образом, россияне будут работать с 27 октября по 1 ноября, пишет РТ.