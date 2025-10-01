В Алматинской области построят две АЭС — Саткалиев

Если говорить о конкретных планах, то это будет исходить из планов правительства, прогнозно-энергетического баланса, из необходимости развития национальной электрической сети. В целом, мы понимаем, что на данной площадке, которая пригодная для строительства атомной станции с единичными блоками на 125, 300, 600, 1200 мегаватт. Будут разработаны соответствующие расчеты по строительству атомной станции.