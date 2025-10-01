Ричмонд
В Алматинской области построят две АЭС — Саткалиев

АСТАНА, 1 окт — Sputnik. Глава агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев заявил, что в Жамбылском районе Алматинской области построят два АЭС.

Источник: Sputnik.kz

Обе станции будут расположены на побережье озера Балхаш, сказал он. Финансирование будет только со стороны вендора, отметили в агентстве.

Одна с наибольшей вероятности будет в Улькен. А другая будет определена исходя из всех стандартов МАГАТЭ.

сказал он

Также площадка в городе Курчатов Абайской области рассматривается как перспективная для строительства атомной станции. Ранее провели детальную оценку о возможности строительства АЭС.

Если говорить о конкретных планах, то это будет исходить из планов правительства, прогнозно-энергетического баланса, из необходимости развития национальной электрической сети. В целом, мы понимаем, что на данной площадке, которая пригодная для строительства атомной станции с единичными блоками на 125, 300, 600, 1200 мегаватт. Будут разработаны соответствующие расчеты по строительству атомной станции.

сказал Саткалиев

МАГАТЭ дало одобрение, сказал он. Теперь необходимо провести общественные слушания в Абайской области.

Рассказал Саткалиев и о компаниях-кандидатах на строительство второй АЭС.

Мы ведем переговоры со всеми участниками конкурса. Окончательное решение в пользу китайской CNNC еще не принято, но мы рассматриваем компанию как приоритетного подрядчика атомной станции. Исходя из тех предложений, которые они сделали в рамках строительства первой АЭС.

сообщил Саткалиев

Еще глава агентства сообщил о том, что на побережье Каспия возможно строительство малого модульного реактора. Но это в дальнейших планах агентства, сказал он.

