В ГД рассказали, что будет с ключевой ставкой в октябре

«Полагаю, что, если рост цен продолжит замедляться, и при условии отсутствия экономических шоков, ЦБ на октябрьском заседании снизит ключевую ставку. Скорее всего, на один процентный пункт», — рассказал Аксаков «Газете.Ru». Он поделился, что в последние недели индекс Мосбиржи снизился на 1,54%, а индекс РТС — на 0,65%. Тем не менее, Банк России при принятии решений по денежно-кредитной политике ориентируется прежде всего на показатели инфляции, а не на динамику рынка ценных бумаг.