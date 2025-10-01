В ГД рассказали, что будет с ключевой ставкой в октябре

Банк России ориентируется прежде всего на показатели инфляции.
На заседании 24 октября Центробанк, скорее всего, снизит ключевую ставку на один процентный пункт — с текущих 17% до 16%. Таким мнением поделился глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Полагаю, что, если рост цен продолжит замедляться, и при условии отсутствия экономических шоков, ЦБ на октябрьском заседании снизит ключевую ставку. Скорее всего, на один процентный пункт», — рассказал Аксаков «Газете.Ru». Он поделился, что в последние недели индекс Мосбиржи снизился на 1,54%, а индекс РТС — на 0,65%. Тем не менее, Банк России при принятии решений по денежно-кредитной политике ориентируется прежде всего на показатели инфляции, а не на динамику рынка ценных бумаг.
В августе 2025 года годовые темпы инфляции в России снизились до 8,1% по сравнению с 8,8% в июле. Это произошло на фоне охлаждения экономической активности. Несмотря на положительную динамику инфляции, в экономике сохраняются проинфляционные риски. В августе отмечен рост корпоративного кредитования на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, а также увеличение объема необеспеченного потребительского кредитования на 0,8%.
Аксаков выразил мнение, что в случае снижения ключевой ставки процентные ставки по банковским вкладам и кредитам также будут снижаться. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку, цикл смягчения денежно-кредитной политики, начатый в этом году, скорее всего, продолжится. Однако, Банк России вряд ли снизит ключевую ставку ниже 15% до конца года.
Банк России 12 сентября снизил ключевую ставку на один процентный пункт — с 18% до 17%. ЦБ объяснил данный шаг постепенным восстановлением российской экономики и ее возвращением к устойчивому росту.