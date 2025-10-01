Раскрыты планы по стабилизации проблем на топливном рынке России

Кроме того, до конца года продлён запрет на экспорт бензина и введены ограничения на вывоз дизтоплива. В качестве очередной поддержки обсуждается отмена 5%-ной ввозной таможенной пошлины и введение демпферной надбавки на бензин, поставляемый из Китая, Южной Кореи и Сингапура через дальневосточные пункты пропуска. При этом право поставок получат только «Роснефть», АО ННК и ВО «Промсырьеимпорт». Эта мера позволит ежемесячно направлять в западные регионы около 150 тысяч тонн бензина, произведённого на сибирских НПЗ.