Раскрыты планы по стабилизации проблем на топливном рынке России

Правительство России планирует расширить комплекс действий, направленных на стабилизацию внутреннего рынка топлива на фоне сокращения его добычи и нехватки горючего в ряде областей. Предложения с обновлёнными методами по увеличению поставок бензина и дизельного топлива были представлены премьер-министру Михаилу Мишустину вице-премьером Александром Новаком, сообщает «Коммерсантъ».
Кроме того, до конца года продлён запрет на экспорт бензина и введены ограничения на вывоз дизтоплива. В качестве очередной поддержки обсуждается отмена 5%-ной ввозной таможенной пошлины и введение демпферной надбавки на бензин, поставляемый из Китая, Южной Кореи и Сингапура через дальневосточные пункты пропуска. При этом право поставок получат только «Роснефть», АО ННК и ВО «Промсырьеимпорт». Эта мера позволит ежемесячно направлять в западные регионы около 150 тысяч тонн бензина, произведённого на сибирских НПЗ.
Совет Евразийской экономической комиссии утвердил нулевые импортные пошлины на нефтепродукты до 30 июня 2026 года, а также рассматривается возможность увеличить ввоз бензина из Белоруссии с 45 до 300 тысяч тонн в месяц. Для этого необходимо обеспечить беспрерывную работу системы «Транснефти» и запустить механизм давальческой переработки нефти.
Разрешение на использование монометиланилина — октаноповышающей присадки для бензина, запрещённой с 2016 года — на протяжении полугода откроет возможность увеличить внутренний рынок примерно на 50 тысяч тонн бензина ежемесячно. Минэнерго планирует временно разрешить выпуск бензина 5-го класса с содержанием ароматических углеводородов не более 42%, ММА — не больше 1% и этанола до 10%.
Отмена акцизного сбора на этиловый спирт Минфином послужит стимулом к увеличению применения спирта при производстве бензина, что потенциально добавит на рынок ежемесячно около 100 тысяч тонн топлива. По подсчётам Александра Новака, все перечисленные меры позволят ежемесячно дополнительно поставлять внутрь страны по меньшей мере 350 тысяч тонн бензина и 100 тысяч тонн дизельного топлива.
Ситуация с топливом осложнилась летом в связи с сезонным скачком спроса и внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах. На протяжении более двух месяцев розничные цены на бензин растут быстрее уровня инфляции. По сведениям Росстата, с начала года до 22 сентября цена на топливо на АЗС возросла на 8,36%, тогда как официальная инфляция за этот период составила 4,16%.
