В Самаре снижается медианная стоимость квадратного метра

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в сентябре относительно августа в среднем по российским городам-миллионникам медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке увеличилась на 0,3%, что можно считать стагнационным показателем, и составила 191 000 рублей. При этом в десяти из шестнадцати мегаполисов отмечается увеличение цены, в одном городе стоимость квадратного метра в новостройках стагнирует, а в пяти городах цены снизились. Общее количество предложений в новостройках городов-миллионников в сентябре снизилось на 2,2% по сравнению с августом.