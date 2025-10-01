Назван самый подорожавший в сентябре товар: его рост составил почти 17 процентов

Платина оказалась самым подорожавшим в в сентябре этого года товаром. Ее стоимость подскочила в месячном выражении на 16,9 процента. Об этом со ссылкой на на данные ICE Futures, CME Group и Шанхайскую биржу металлов сообщает РИА Новости.
Чуть меньше, но все же прилично повысилось в цене в первом осеннем месяце и серебро — на 14,1 процента. А вот золото не подобралось даже к 10 процентам. Здесь рост стоимости составил 9,5 процента.
В числе сельхозтоваров самым подорожавшим оказалось мясо домашней птицы, ценник на которую взлетел на 15 процентов. Из промтоваров больше всего подорожала древесина, подорожавшая за месяц на 12 процентов.
Однако есть товары и просевшие в минувшем месяце в цене. Ими оказались какао-бобы, которые потеряли в стоимости 12,3 процента.
Ранее сообщалось, что в России впервые с начала года в цене выросли легковые автомобили. Эксперты призвали россиян пока повременить с покупкой машины.
Между тем, на Украине зафиксировали резкое повышение цен. Так, в Киеве выросла стоимость всех видов товаров и услуг. Горожане говорят о «нереальных» скачках цен.