Какие названия предлагают казахстанцы для АЭС

Председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев 1 октября 2025 года рассказал, какие названия АЭС предлагают казахстанцы в рамках конкурса, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: pexels

Саткалиев отметил, что на сегодняшний день уже поступило больше 20 тыс. заявок.

Очень большой интерес проявили наши соотечественники к участию в данном конкурсе. Мы провели предварительный анализ, и все предложения можно условно разделить на три блока наиболее часто встречающихся предложений. Первый блок — это географическая привязка. К примеру, такие названия, как Балхаш, Илийская, Улкен, Мойынкум, Мойынкумская АЭС. Второй большой блок предложений связан с присвоением станции имени одного из значимых исторических, политических или научных деятелей Казахстана. Среди вариантов — академик Чокин, Батуров, Абай, Каныш Сатпаев.

озвучил спикер

По его словам, третий блок — это названия, отражающие техническую, инженерную и энергетическую принадлежность станции. Это различные варианты с использованием базовых слов: жарык, кұат, бейбіт, атом, энергия, энерго.

Сейчас мы продолжаем собирать предложения. Анализом занимается комиссия, в которую входит широкий круг специалистов: этнографы, историки, представители урановой отрасли, блогеры, лидеры общественного мнения. Итоговое обсуждение пройдет после того, как будет собран полный перечень идей от казахстанцев.

дополнил Саткалиев