Какие названия предлагают казахстанцы для АЭС

Очень большой интерес проявили наши соотечественники к участию в данном конкурсе. Мы провели предварительный анализ, и все предложения можно условно разделить на три блока наиболее часто встречающихся предложений. Первый блок — это географическая привязка. К примеру, такие названия, как Балхаш, Илийская, Улкен, Мойынкум, Мойынкумская АЭС. Второй большой блок предложений связан с присвоением станции имени одного из значимых исторических, политических или научных деятелей Казахстана. Среди вариантов — академик Чокин, Батуров, Абай, Каныш Сатпаев.