Поможет ли сезон дождей восстановить стабильную подачу воды в Алуште

Гендиректор «Воды Крыма» привел в пример ситуацию с водоснабжением в столице Крыма. Он отметил, что в Симферополе несколько гарантированных источников подачи воды. Город обеспечивается Партизанским, Симферопольским, Аянским водохранилищами естественного стока, а также артезианскими водозаборами. В этом районе есть возможность замещать водохранилища подземными источниками.