Порядок возврата платежей в ЕРИП изменился в Беларуси с 1 октября

Изменения обусловлены расширением действующего функционала. В частности, заработал новый процесс онлайн-возвратов. Теперь станут доступными два способа возврата средств. Вернуть деньги можно будет на счет плательщика, с которого был произведен платеж, используя номер операции в ЕРИП. Или вторым способом — на другой счет по реквизитам, предоставленным плательщиком.