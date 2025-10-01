Порядок возврата платежей в ЕРИП изменился в Беларуси с 1 октября

В Беларуси изменился порядок возврата платежей в ЕРИП, сообщается на сайте платежного сервиса.
Так, с 1 октября скорректированы правила совершения возвратов физлицам через платежную систему в едином расчетном и информационном пространстве.
Изменения обусловлены расширением действующего функционала. В частности, заработал новый процесс онлайн-возвратов. Теперь станут доступными два способа возврата средств. Вернуть деньги можно будет на счет плательщика, с которого был произведен платеж, используя номер операции в ЕРИП. Или вторым способом — на другой счет по реквизитам, предоставленным плательщиком.
Возврат производится по принципу взаимозачета обязательств оператора по расчетам с производителем услуг по принятым в его пользу платежам и обязательствам производителя по возврату денег плательщикам.
Новые правила не коснутся платежей в бюджет.
