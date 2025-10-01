Ричмонд
Порядок возврата платежей в ЕРИП изменился в Беларуси с 1 октября

ЕРИП изменил порядок возврата платежей с 1 октября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси изменился порядок возврата платежей в ЕРИП, сообщается на сайте платежного сервиса.

Так, с 1 октября скорректированы правила совершения возвратов физлицам через платежную систему в едином расчетном и информационном пространстве.

Изменения обусловлены расширением действующего функционала. В частности, заработал новый процесс онлайн-возвратов. Теперь станут доступными два способа возврата средств. Вернуть деньги можно будет на счет плательщика, с которого был произведен платеж, используя номер операции в ЕРИП. Или вторым способом — на другой счет по реквизитам, предоставленным плательщиком.

Возврат производится по принципу взаимозачета обязательств оператора по расчетам с производителем услуг по принятым в его пользу платежам и обязательствам производителя по возврату денег плательщикам.

Новые правила не коснутся платежей в бюджет.

Еще мы писали, что Минздрав изменил условия продажи лекарств и медпрепаратов в Беларуси.