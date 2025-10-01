Предпринимателям разрешили уйти в кредитные каникулы с 1 октября

Максимальная сумма кредита или займа, по которому можно получить отсрочку, зависит от категории бизнеса: до 10 миллионов рублей для самозанятых, до 60 миллионов рублей для микропредприятий, до 400 миллионов рублей для малых компаний, и до миллиарда рублей для средних предприятий. Во время действия каникул бизнес освобождается от уплаты основного долга, однако проценты продолжают начисляться по условиям договора и могут ежемесячно капитализироваться.