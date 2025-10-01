Ричмонд
В Хабаровске расторгли договор аренды земли под многоэтажку из-за долгов

Иск подала городская администрация к арендатору.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске суд расторг договор аренды земельного участка, который был выделен под строительство многоэтажного жилого дома. Иск подала городская администрация к арендатору, который с 2021 года не платил за пользование муниципальной землей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По условиям договора, участок предназначался для высотной жилой застройки и был передан в аренду до 2031 года. Однако, как установил суд, арендатор ни разу не внес плату за землю. Кроме того, он незаконно переуступил свои права другому лицу в 2023 году.

Суд признал эту переуступку прав недействительной, поскольку муниципальная земля не может переходить к новому арендатору без проведения торгов. Это нарушает принцип равного доступа всех желающих к аренде публичных земель.

Исковые требования администрации были полностью удовлетворены: договор аренды расторгнут, а все сделки по переуступке прав признаны недействительными. Апелляционная жалоба арендатора не была удовлетворена, и решение суда вступило в законную силу.