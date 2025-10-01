Какие специалисты могут зарабатывать до 180 тысяч рублей в Челябинской области, выяснили эксперты

Столько же может получать водитель на междугородних маршрутах. В обязанности сотрудника входит: перевозка грузов в Челябинск, Красноярск, Иркутск, Хабаровск, Владивосток, а также оформление путевой и сопроводительной документации. Автомеханик-автослесарь может рассчитывать на зарплату до 150 тысяч рублей. Ему необходимо выполнять диагностику и ремонт грузовиков, вести учёт выполненных работ и запчастей.