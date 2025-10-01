Ричмонд
Какие специалисты могут зарабатывать до 180 тысяч рублей в Челябинской области, выяснили эксперты

Эксперты в первый день октября опубликовали список самых высокооплачиваемых вакансий в Челябинской области и выяснили, какие специалисты могут зарабатывать больше 180 тысяч рублей в месяц. О каких профессиях идёт речь, рассказываем.

Источник: Pchela.News

До 187 тысяч рублей в Челябинской области может зарабатывать утренний курьер отправки хобби и товаров для животных. Необходимо доставлять заказы весом до двух килограммов в радиусе двух километров. От 150 рублей готовы предложить водителю ассенизатора, которому предстоит обслуживать биотуалеты и проводить техническое обслуживание машины.

Столько же может получать водитель на междугородних маршрутах. В обязанности сотрудника входит: перевозка грузов в Челябинск, Красноярск, Иркутск, Хабаровск, Владивосток, а также оформление путевой и сопроводительной документации. Автомеханик-автослесарь может рассчитывать на зарплату до 150 тысяч рублей. Ему необходимо выполнять диагностику и ремонт грузовиков, вести учёт выполненных работ и запчастей.

— До 120 тысяч рублей работодатели могут предложить водителям троллейбусов, а от 100 тысяч рублей может зарабатывать помощник машиниста буровой установки, — добавили аналитики сервиса «Зарплата.ру». — В обязанности сотрудника будет входить: колонковое бурение геологоразведочных (с отбором керна) и технологических скважин, полевые работы, ремонт и техническое обслуживание буровой установки, бурового и вспомогательного инструмента.