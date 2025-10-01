В Красноярском крае аналитики назвали среднюю предлагаемую зарплату по отраслям

В Красноярском крае аналитики кадрового агентства hh.ru изучили, как изменились предлагаемые зарплаты для сотрудников в разных отраслях на основании выставленных работодателями вакансий. Так, средняя зарплата в целом по региону составляет 84,5 тысячи рублей — с начала года она выросла на 5 969 рублей.
Самые интересные с точки зрения оплаты труда вакансии предлагают в таких отраслях, как сельское хозяйство и добыча сырья — медиана более 191 тысячи рублей. В транспорте и логистике — в среднем 166,7 тысяч рублей, в производстве и сервисном обслуживании — 159,9 тысяч рублей, в строительной сфере — 159,6 тысяч рублей. Рабочему персоналу предлагают почти 150 тысяч рублей, а высшему менеджменту — 138,9 тысяч рублей.
Но есть и показатели на минус. Так, средняя предлагаемая зарплата для специалистов из науки и образования снизилась на 1 597 рублей (3 процента), пишет «Проспект Мира».