Прямое авиасообщение может связать Калининград с Брестом и Гродно

Как сообщил Алексей Беспрозванных, отмечается положительная динамика в части пассажирских перевозок. Направление в Беларусь востребовано. «Неплохо было бы расширить географию полетов, так как в рамках взаимодействия видим и с нашей, и с вашей стороны, что такая потребность есть по авиарейсам в Брест и Гродно. В настоящее время ведется проработка возможности запуска авиарейса из Бреста. Это было бы хорошим направлением. Бизнес здесь заинтересован, и уже контакты есть в этом отношении», — отметил Алексей Беспрозванных.