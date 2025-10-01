Ричмонд
Прямое авиасообщение может связать Калининград с Брестом и Гродно

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Калининград с Брестом и Гродно может связать прямое авиасообщение. Этот вопрос обсуждался на 20-м заседании Белорусско-Российского совета по долгосрочному сотрудничеству областей, министерств, органов государственного управления Беларуси с Калининградской областью России, которое прошло в Совете Министров с участием губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных и заместителя премьер-министра Беларуси Юрия Шулейко, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Как сообщил Алексей Беспрозванных, отмечается положительная динамика в части пассажирских перевозок. Направление в Беларусь востребовано. «Неплохо было бы расширить географию полетов, так как в рамках взаимодействия видим и с нашей, и с вашей стороны, что такая потребность есть по авиарейсам в Брест и Гродно. В настоящее время ведется проработка возможности запуска авиарейса из Бреста. Это было бы хорошим направлением. Бизнес здесь заинтересован, и уже контакты есть в этом отношении», — отметил Алексей Беспрозванных.

Вопрос об авиасообщении Калининграда с Гродно обсуждался во время визита делегации российского региона в Гродненскую область на встрече с председателем Гродненского облисполкома.