Нормы оплаты за школьное питание выросли на 5% в Беларуси с 1 октября

В Беларуси с 1 октября увеличились на 5% нормы оплаты за школьное питание, сообщили в Министерстве образования.
Так, в белорусских школах с 1 октября выросли денежные нормы расходов на питание. Это касается общеобразовательных школ, дошкольных и иных учреждений образования.
Напомним, нормы разрабатываются на основе анализа цен на продовольствие, который проводится каждые три месяца.
В Беларуси питание предлагается всем учащимся учреждений общего среднего образования. Бесплатно питаются все ученики 1 — 4 классов, а также учащиеся 5 — 11 классов сельских школ, и дети из льготных категорий (из многодетных и малоимущих семей, дети-инвалиды, учащиеся спортивных классов и т.д.). Питание в учреждениях образования может быть одноразовым, двух- или трехразовым. А при платном питании родителями оплачиваются только продукты.
Ранее мы подробно писали о том, что норма оплаты школьного питания увеличится на 5% в Беларуси с 1 октября. А вот как Минобразования отреагировало на рост норм оплаты питания в школах Беларуси.
Также порядок возврата платежей в ЕРИП изменился в Беларуси с 1 октября.
Здесь мы рассказали, что, вообще, изменится в Беларуси с 1 октября 2025 года: подорожает коммуналка и питание в школах, изменения в ЕРИП, оформлении автостраховки и ценах ритуальных услуг, отмена льготы на электрички.