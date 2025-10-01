Нормы оплаты за школьное питание выросли на 5% в Беларуси с 1 октября

В Беларуси питание предлагается всем учащимся учреждений общего среднего образования. Бесплатно питаются все ученики 1 — 4 классов, а также учащиеся 5 — 11 классов сельских школ, и дети из льготных категорий (из многодетных и малоимущих семей, дети-инвалиды, учащиеся спортивных классов и т.д.). Питание в учреждениях образования может быть одноразовым, двух- или трехразовым. А при платном питании родителями оплачиваются только продукты.