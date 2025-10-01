Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нормы оплаты за школьное питание выросли на 5% в Беларуси с 1 октября

В Беларуси на 5% увеличились нормы оплаты за школьное питание с 1 октября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси с 1 октября увеличились на 5% нормы оплаты за школьное питание, сообщили в Министерстве образования.

Так, в белорусских школах с 1 октября выросли денежные нормы расходов на питание. Это касается общеобразовательных школ, дошкольных и иных учреждений образования.

Напомним, нормы разрабатываются на основе анализа цен на продовольствие, который проводится каждые три месяца.

В Беларуси питание предлагается всем учащимся учреждений общего среднего образования. Бесплатно питаются все ученики 1 — 4 классов, а также учащиеся 5 — 11 классов сельских школ, и дети из льготных категорий (из многодетных и малоимущих семей, дети-инвалиды, учащиеся спортивных классов и т.д.). Питание в учреждениях образования может быть одноразовым, двух- или трехразовым. А при платном питании родителями оплачиваются только продукты.

Ранее мы подробно писали о том, что норма оплаты школьного питания увеличится на 5% в Беларуси с 1 октября. А вот как Минобразования отреагировало на рост норм оплаты питания в школах Беларуси.

Также порядок возврата платежей в ЕРИП изменился в Беларуси с 1 октября.

Здесь мы рассказали, что, вообще, изменится в Беларуси с 1 октября 2025 года: подорожает коммуналка и питание в школах, изменения в ЕРИП, оформлении автостраховки и ценах ритуальных услуг, отмена льготы на электрички.