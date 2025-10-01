МАГАТЭ одобрило строительство АЭС в Абайской области

Национальный ядерный центр с привлечением международных экспертов провел детальную оценку возможностей строительства атомной станции в Курчатове. Возможность строительства атомного объекта была подтверждена. Если говорить о каких-то конкретных планах, то это будет исходить из планов Правительства, из прогнозного энергетического баланса, из необходимости развития национальной электрической сети. Пока конкретных планов по строительству атомной станции в Курчатове нет. Есть поручение Главы государства о создании там наукограда.