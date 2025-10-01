МАГАТЭ одобрило строительство АЭС в Абайской области

При этом он отметил, что площадка в Курчатове рассматривается как перспективная для строительства АЭС.
Национальный ядерный центр с привлечением международных экспертов провел детальную оценку возможностей строительства атомной станции в Курчатове. Возможность строительства атомного объекта была подтверждена. Если говорить о каких-то конкретных планах, то это будет исходить из планов Правительства, из прогнозного энергетического баланса, из необходимости развития национальной электрической сети. Пока конкретных планов по строительству атомной станции в Курчатове нет. Есть поручение Главы государства о создании там наукограда.
Журналисты поинтересовались, не боится ли Агентство негативной реакции со стороны местных жителей, учитывая опыт Семипалатинского ядерного полигона.
Мы предполагаем, что однозначно при разработке проекта в области Абай должны использоваться как минимум технологии малых и средних модульных реакторов, которые не являются настолько критически опасными. У нас достаточно открытая транспарентная процедура: обязательное общественное слушание, обязательное заключение МЧС, обязательное заключение других уполномоченных государственных органов, обязательное обследование площадки, получение заключения международных экспертов. Кстати, МАГАТЭ уже дало одобрение по этой площадке. Без учета мнения местного населения строительство АЭС нигде в Казахстане начинать не будут.