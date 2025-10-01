На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области построят путепровод возле Красного Кута

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», ремонт и строительство путепроводов на участке с 933-го по 1024-й км трассы М-4 «Дон» начался в конце августа 2025 года. Работы идут в Каменском, Октябрьском и Красносулинском районах.