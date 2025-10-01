В Краснодаре вернули бумажные проездные: депутаты пошли навстречу нуждам горожан

В Краснодаре вновь вводятся бумажные проездные билеты. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края согласовали изменения в региональное законодательство, предусматривающие параллельное существование как электронных, так и бумажных проездных. Такое решение было принято в целях защиты интересов всех категорий граждан, в особенности тех, кому электронные технологии пока недоступны или неудобны.