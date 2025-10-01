Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре вернули бумажные проездные: депутаты пошли навстречу нуждам горожан

Бумажные проездные в Краснодаре будут действовать наряду с электронными.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре вновь вводятся бумажные проездные билеты. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края согласовали изменения в региональное законодательство, предусматривающие параллельное существование как электронных, так и бумажных проездных. Такое решение было принято в целях защиты интересов всех категорий граждан, в особенности тех, кому электронные технологии пока недоступны или неудобны.

Этот шаг стал своего рода корректировкой стратегии, ранее нацеленной на полный переход к электронным проездным билетам для льготников к 2026 году.

«Мы понимаем важность цифровизации, но также осознаем, что необходимо учитывать интересы всех категорий населения», — прокомментировали в пресс-службе ЗСК.

Не все граждане, особенно пожилые люди, могут быстро освоить новые технологии. Возврат бумажных проездных позволит обеспечить им бесперебойный доступ к общественному транспорту.