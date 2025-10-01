В Краснодаре вернули бумажные проездные: депутаты пошли навстречу нуждам горожан

В Краснодаре вновь вводятся бумажные проездные билеты. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края согласовали изменения в региональное законодательство, предусматривающие параллельное существование как электронных, так и бумажных проездных. Такое решение было принято в целях защиты интересов всех категорий граждан, в особенности тех, кому электронные технологии пока недоступны или неудобны.
Этот шаг стал своего рода корректировкой стратегии, ранее нацеленной на полный переход к электронным проездным билетам для льготников к 2026 году.
«Мы понимаем важность цифровизации, но также осознаем, что необходимо учитывать интересы всех категорий населения», — прокомментировали в пресс-службе ЗСК.
Не все граждане, особенно пожилые люди, могут быстро освоить новые технологии. Возврат бумажных проездных позволит обеспечить им бесперебойный доступ к общественному транспорту.