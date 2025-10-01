Ричмонд
Что будет с тенге? Прогнозы аналитиков по доллару и евро

Курс казахстанского тенге на бирже KASE к доллару США продолжает снижаться, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Курс тенге под давлением

Торги вторника по доллару США завершились на уровне 549,07 тенге.

Сектор энергоносителей также остается в слабой позиции. Есть вероятность, что до выходных, когда состоится заседание ОПЕК+, здесь ничего существенно не изменится. Баррель Brent стабилизировался у отметки $66,29.

Отношение к риску остается спорным. Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на среду следующие:

  • доллар США удержится в пределах 545−560 тенге,
  • евро — 640−650 тенге,
  • рубль — 6,60−6,75 тенге,
  • китайский юань — 77−78 тенге.