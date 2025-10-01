На Кубани зафиксирован самый острый дефицит врачей на юге России

Для сравнения: в соседней Ростовской области ситуация несколько лучше — там на одну вакансию приходится в среднем 1,5 резюме.
В период с июля по сентябрь 2025 года в Краснодарском крае было опубликовано 2,5 тысячи вакансий для медицинских специалистов — это самый высокий показатель на юге России.
Несмотря на то, что заработная плата медицинских работников в регионе демонстрирует положительную динамику, кадровый дефицит остаётся критическим. В сентябре 2025 года медианная предлагаемая зарплата врачей в Краснодарском крае составила 89,7 тысячи рублей — это на 12% больше, чем годом ранее.
По словам директора hh.ru Юг Олеси Лавреновой, ни один регион юга России не располагает достаточным количеством квалифицированных медицинских специалистов для удовлетворения потребностей рынка труда.
Согласно опросу hh.ru, проведённому в 2025 году:
80% работодателей в сфере здравоохранения отмечают сложности с подбором персонала (врачей, младшего медперсонала и других специалистов);
две трети работодателей отмечают, что в 2025 году набирать медицинские кадры стало существенно сложнее по сравнению с 2024 годом.
По мнению работодателей, основными причинами оттока медицинских работников являются неудовлетворённость условиями труда (уровень заработной платы, социальный пакет, режим отдыха