На Кубани зафиксирован самый острый дефицит врачей на юге России

Несмотря на то, что заработная плата медицинских работников в регионе демонстрирует положительную динамику, кадровый дефицит остаётся критическим. В сентябре 2025 года медианная предлагаемая зарплата врачей в Краснодарском крае составила 89,7 тысячи рублей — это на 12% больше, чем годом ранее.