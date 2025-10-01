Ричмонд
Свердловский чиновник заявил строителям, что «не видит» у них кадрового голода

Работодатели Свердловской области подают искаженные данные о потребности в рабочей силы вследствие чего власти неправильно рассчитывают число мест для будущих кадров в учебных заведениях. Об этом на панельной сессии форума 100+ в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» заявил директор департамента по труду и занятости по Свердловской области Дмитрий Антонов.

В качестве примера он привел Тюменскую область, где работодатели, по его словам, буквально брали цифры с потолка при опросах.

«Работодатель спрашивает у кого-нибудь, что ему написать. Ему отвечают: “Ну напиши какую-нибудь цифру, чтобы они (авторы опроса) успокоились”, — сказал Антонов.

В результате получилось так, что работодатели Тюменской области заявили потребность в рабочей силе в перспективе в 1,5 млн человек. Как отметил директор департамента, в реальности такого быть не может. Однако эти цифры уходят в контрольные данные профильных ведомств при расчете количестве мест для образовательных учреждений.

В тоже время, по его словам, работодатели уже учатся постепенно давать адекватные ответы при опросах. Одновременно с этим есть ситуации, когда работодатели вообще не заявляют о кадровом дефиците. К их числу Антонов отнес застройщиков, которые не подают в департамент никаких данных, предпочитая закрывать свои потребности мигрантами.

«Строители вообще не подают вакансий. Поэтому мы ваш кадровый голод не видим», — резюмировал директор департамента по труду и занятости Свердловской области.