Свердловский чиновник заявил строителям, что «не видит» у них кадрового голода

В тоже время, по его словам, работодатели уже учатся постепенно давать адекватные ответы при опросах. Одновременно с этим есть ситуации, когда работодатели вообще не заявляют о кадровом дефиците. К их числу Антонов отнес застройщиков, которые не подают в департамент никаких данных, предпочитая закрывать свои потребности мигрантами.