Госдолг Свердловской области составил 82,7 млрд рублей к октябрю

«Наш регион не имеет “дорогих” коммерческих займов и пользуется широкими возможностями бюджетного кредитования», — пояснил исполняющий обязанности областного министра финансов Александр Старков.
Согласно ежегодной оценке Минфина РФ, Свердловская область наряду с Москвой, Московской областью, Ленинградской областью, Татарстаном и другими регионами отнесена к группе субъектов с высоким уровнем долговой устойчивости. При оценке учитывались объем госдолга по отношению к собственным доходам, объем расходов на обслуживание долга, сумма платежей на его погашение и другое. По оценке министерства финансов Свердловской области, все муниципалитеты входят в группу с высоким уровнем долговой устойчивости.
Долговая устойчивость регионов России оценивается с 2019 года — все годы Средний Урал относится к группе регионов с высокой долговой устойчивостью.
Напомним, в начале августа государственный долг Свердловской области снизился до 82,6 млрд руб. В частности, задолженность региона по бюджетным кредитам составила 67,2 млрд руб., по ценным бумагам — 15,3 млрд руб.