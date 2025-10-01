Госдолг Свердловской области составил 82,7 млрд рублей к октябрю

Согласно ежегодной оценке Минфина РФ, Свердловская область наряду с Москвой, Московской областью, Ленинградской областью, Татарстаном и другими регионами отнесена к группе субъектов с высоким уровнем долговой устойчивости. При оценке учитывались объем госдолга по отношению к собственным доходам, объем расходов на обслуживание долга, сумма платежей на его погашение и другое. По оценке министерства финансов Свердловской области, все муниципалитеты входят в группу с высоким уровнем долговой устойчивости.