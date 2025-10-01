Ричмонд
В Изобильненском водохранилище в Крыму осталось 25% воды

Из-за этого в Алуште будут по ночам будут отключать водоснабжение.

Источник: Комсомольская правда

В настоящее время в Изобильненском водохранилище в Крыму осталось лишь 25% воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Сейчас запасы воды в водохранилище низкие.

«В настоящий момент объем воды в водоеме составляет 25% от полного», — говорится в сообщении.

Поэтому в Алуште ввели график подачи воды. По ночам ее будут отключать. Уточняется, что подача воды будет осуществляться с шести утра до 10 вечера. Такие меры приняли для того, чтобы обеспечить водохранилищу возможность накопить воду. Тогда водоснабжение вновь станет круглосуточным.