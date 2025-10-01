Казахстан выделил Таджикистану топливо на $1,65 млн

30 сентября 2025 года в Душанбе состоялась церемония передачи гуманитарной помощи таджикской стороне.
Посол Республики Казахстан в Республике Таджикистан В. Туреханов вручил сертификат на 5 тыс. тонн мазута руководству Агентства по государственным материальным резервам при Правительстве Республики Таджикистан.
В своем выступлении казахстанский дипломат отметил, что в рамках стратегических отношений двух стран, руководством Казахстана принято решение оказать Республике Таджикистан гуманитарную помощь на сумму 893,7 млн. тенге (около $1,65 млн.).
Гуманитарная помощь была оказана при содействии Казахстанского агентства международного развития «KazAID» и является вкладом в обеспечение энергетической безопасности, проявлением добрососедства и взаимной выручки, присущих казахско-таджикскому сотрудничеству.
За последние 5 лет объем поставленной казахской стороной гуманитарной помощи Таджикистану превысил 21 млн. долл. США.