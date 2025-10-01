Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Плановый ремонт стартовал на Атырауском НПЗ

АСТАНА, 1 окт — Sputnik. Пресс-служба Атырауского НПЗ сообщила о начале планово-предупредительных работ.

Источник: Пресс-служба Атырауского НПЗ

Это ежегодная комплексная процедура, проводимая в соответствии с требованиями законодательства в области промышленной безопасности и утверждённым графиком министерства энергетики, отметили на заводе.

Отгрузка нефтепродуктов в период работ будет осуществляться за счет заранее сформированных резервов. На начало работ в резервуарном парке завода накоплены запасы:

  • автобензин — 37 тысяч тонн;
  • дизельное топливо — 30 тысяч тонн;
  • авиатопливо — 6,8 тысяч тонн.

Данные запасы на заводе обеспечат равномерную и своевременную отгрузку в западные регионы РК на момент всего времени ППР на АНПЗ.

говорится в сообщении

В рамках текущих работ предусмотрены технические освидетельствования и экспертизы оборудования:

  • 1 174 сосудов и аппаратов;
  • 46 печей;
  • 1 458 единиц технологических трубопроводов.

Также на ряде установок будет произведена замена более 316 тонн катализаторов. Еще запланирован ремонт реакторов, обновление внутренних устройств колонн и другие технологические работы.

С 25 октября запланирован поэтапный ввод в эксплуатацию технологических установок.