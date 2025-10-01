Плановый ремонт стартовал на Атырауском НПЗ

Это ежегодная комплексная процедура, проводимая в соответствии с требованиями законодательства в области промышленной безопасности и утверждённым графиком министерства энергетики, отметили на заводе.
Отгрузка нефтепродуктов в период работ будет осуществляться за счет заранее сформированных резервов. На начало работ в резервуарном парке завода накоплены запасы:
- автобензин — 37 тысяч тонн;
- дизельное топливо — 30 тысяч тонн;
- авиатопливо — 6,8 тысяч тонн.
Данные запасы на заводе обеспечат равномерную и своевременную отгрузку в западные регионы РК на момент всего времени ППР на АНПЗ.
В рамках текущих работ предусмотрены технические освидетельствования и экспертизы оборудования:
- 1 174 сосудов и аппаратов;
- 46 печей;
- 1 458 единиц технологических трубопроводов.
Также на ряде установок будет произведена замена более 316 тонн катализаторов. Еще запланирован ремонт реакторов, обновление внутренних устройств колонн и другие технологические работы.
С 25 октября запланирован поэтапный ввод в эксплуатацию технологических установок.