ЕАЭС: ввоз телевизоров, холодильников и стиральных машин будут прослеживать

Мы создаем единое, прозрачное поле для бизнеса, где добросовестные предприниматели получают честные конкурентные условия. Для потребителей это в первую очередь — гарантия качества и безопасности приобретаемой продукции. Система позволит эффективно бороться с «серой» продукцией и укрепит экономическую безопасность всего Союза. Мы начинаем с ключевых категорий бытовой техники, но уже в следующем году планируем расширить этот перечень, делая наш общий рынок еще более цивилизованным и предсказуемым.