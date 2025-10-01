ЕАЭС: ввоз телевизоров, холодильников и стиральных машин будут прослеживать

Соответствующее решение 30 сентября принял Евразийский межправительственный совет.
В соответствии с решением Евразийского межправительственного совета через девять месяцев начнет действовать механизм прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза.
Это стало возможным благодаря успешной реализации с 1 июля 2022 года по 30 июня 2025-го пилотного проекта в странах Союза в соответствии с Соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС.
Отчет о реализации «пилота», подготовленный Комиссией, подтвердил готовность всех сторон к полноценному внедрению системы.
Планируют, что под эту систему попадут такие товары, как импортные холодильники, стиральные машины и телевизоры. Полный перечень товаров Совет ЕЭК дополнительно рассмотрит до конца года.
Запуск механизма прослеживаемости — знаковый этап в интеграции рынков стран Союза, отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.
Мы создаем единое, прозрачное поле для бизнеса, где добросовестные предприниматели получают честные конкурентные условия. Для потребителей это в первую очередь — гарантия качества и безопасности приобретаемой продукции. Система позволит эффективно бороться с «серой» продукцией и укрепит экономическую безопасность всего Союза. Мы начинаем с ключевых категорий бытовой техники, но уже в следующем году планируем расширить этот перечень, делая наш общий рынок еще более цивилизованным и предсказуемым.
В планах — дальнейшее развитие системы. Евразийская экономическая комиссия совместно с правительствами государств ЕАЭС уже начала работу над расширением номенклатуры прослеживаемых товаров. Соответствующие предложения внесут на рассмотрение Совета ЕЭК в начале следующего года.