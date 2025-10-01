Американское правительство официально временно прекратило работу

Пожилые люди, люди с ограниченными возможностями и другие незащищенные слои населения продолжат получать ежемесячную поддержку, но только до того момента, пока у госорганов будет административный ресурс на это. Основные программы помощи для ветеранов также продолжат работу, однако некоторые программы по адаптации военных к гражданской жизни функционировать не будут Кроме этого, временно не будут устанавливать надгробия и ухаживать за территорией кладбища.