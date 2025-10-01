Центр интеллектуальной собственности сказал, откуда в Беларусь идет контрафакт

В центре отметили, что, как и в других странах ЕАЭС, в Беларуси нарушения в сфере интеллектуальной собственности, в основном, касаются товарных знаков. Чаще всего подделывают обувь, одежду, косметику, парфюмерию, моторные масла, автозапчасти.