Центр интеллектуальной собственности сказал, откуда в Беларусь идет контрафакт

Центр интеллектуальной собственности назвал топ стран поступления в Беларусь контрафакта.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, из каких стран в Беларусь поступает больше всего контрафактной продукции. Топ стран, откуда в республику поступает контрафакт, назвали в Национальном центре интеллектуальной собственности, пишет БелТА.

В центре отметили, что, как и в других странах ЕАЭС, в Беларуси нарушения в сфере интеллектуальной собственности, в основном, касаются товарных знаков. Чаще всего подделывают обувь, одежду, косметику, парфюмерию, моторные масла, автозапчасти.

При этом топ стран, откуда фальсификат попадает в Беларусь, включает, Китай, Германию, Литву.

— В целом в Евразийском экономическом пространстве наблюдается снижение нарушений в отношении объектов интеллектуальной собственности, — констатировал гендиректор центра Алексей Курман.

