Калининградская область предлагает Беларуси выбрать площадку под санаторий

Знаю, что вы были заинтересованы в строительстве санатория.
По словам губернатора, площадки покажут во время ближайшего визита белорусской стороны в российский эксклав.
Губернатор подробно остановился и на теме торгово-экономического сотрудничества. Он отметил рост импорта из Беларуси и пояснил, что республика заняла второе место среди стран-партнеров региона.
Это говорит о том, что того, о чем мы с вами договаривались в конце прошлого года. В начале этого, когда был визит, мы достигаем.
Беспрозванных напомнил, что соседние страны ранее ввели санкции в отношении России. Поэтому основным путем доставки грузов в эксклав стало море. Это влияет на цену доставки и увеличивает сроки. В регионе готовят меры поддержки для бизнеса, чтобы нивелировать эти факторы.
Губернатор отметил, что гибкая система скидок с белорусской стороны на этом фоне позволила бы нарастить товарооборот. Он сделал акцент на том, что тарифы, которые ранее установила для области Беларусь, в этом году не изменились, за что регион благодарен союзной республике.
Калининградская область также заинтересовалась белорусским опытом мелиорации и готовит дорожную карту сотрудничества в этой сфере.