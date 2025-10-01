Ричмонд
Калининградская область предлагает Беларуси выбрать площадку под санаторий

МИНСК, 1 окт — Sputnik. Калининградская область может предложить белорусской стороне площадки для строительства санатория, заявил губернатор области Алексей Беспрозванных на встрече с вице-премьером Беларуси Юрием Шулейко, сообщает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Знаю, что вы были заинтересованы в строительстве санатория.

сказал Беспрозванных

По словам губернатора, площадки покажут во время ближайшего визита белорусской стороны в российский эксклав.

Губернатор подробно остановился и на теме торгово-экономического сотрудничества. Он отметил рост импорта из Беларуси и пояснил, что республика заняла второе место среди стран-партнеров региона.

Это говорит о том, что того, о чем мы с вами договаривались в конце прошлого года. В начале этого, когда был визит, мы достигаем.

сказал Беспрозванных

Беспрозванных напомнил, что соседние страны ранее ввели санкции в отношении России. Поэтому основным путем доставки грузов в эксклав стало море. Это влияет на цену доставки и увеличивает сроки. В регионе готовят меры поддержки для бизнеса, чтобы нивелировать эти факторы.

Губернатор отметил, что гибкая система скидок с белорусской стороны на этом фоне позволила бы нарастить товарооборот. Он сделал акцент на том, что тарифы, которые ранее установила для области Беларусь, в этом году не изменились, за что регион благодарен союзной республике.

Калининградская область также заинтересовалась белорусским опытом мелиорации и готовит дорожную карту сотрудничества в этой сфере.