На каких АЗС Крыма есть бензин — перечень с ценами

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости Крым. В Крыму бензин марок Аи-95 и Аи-92 появился на автозаправочных станциях крупнейших поставщиков топлива. Минтопэнерго республики публикует список АЗС, где можно заправиться.

Источник: Reuters

По информации профильного ведомства, бензин марок Аи-92, Аи-95, а также Аи-100 есть в наличии на АЗС: ООО «Кедр» (ATAN), ООО Фирма «ТЭС» (ТЭС), ООО «Крым ойл» (RED PETROL), ООО «Тавриданефтепродукт» («Формула») и ООО «Орион» («Грифон»).

С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке Минтопэнерго Крыма. Список АЗС с указанием конкретных адресов обновляется ежедневно.

При этом в ряде случаев автотранспорт заправляют по талонам.

Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Кроме того, вводится ограничение на продажу — не более 30 литров в одни руки.