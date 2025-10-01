На каких АЗС Крыма есть бензин — перечень с ценами

По информации профильного ведомства, бензин марок Аи-92, Аи-95, а также Аи-100 есть в наличии на АЗС: ООО «Кедр» (ATAN), ООО Фирма «ТЭС» (ТЭС), ООО «Крым ойл» (RED PETROL), ООО «Тавриданефтепродукт» («Формула») и ООО «Орион» («Грифон»).
С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке Минтопэнерго Крыма. Список АЗС с указанием конкретных адресов обновляется ежедневно.
При этом в ряде случаев автотранспорт заправляют по талонам.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Кроме того, вводится ограничение на продажу — не более 30 литров в одни руки.