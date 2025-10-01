Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане открылся завод по выпуску литий-ионных аккумуляторных батарей

В индустриальном парке «Лаишево» особой экономической зоны «Иннополис» сегодня запустили производство компании «Батареон» — завода по выпуску литий-ионных аккумуляторных батарей. В церемонии открытия принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Трудно переоценить значение этого проекта для российской промышленности. Литий-ионные аккумуляторы — базовый элемент современной экономики. Транспорт, телекоммуникации, промышленная автоматизация и многое другое опираются на надежные системы хранения энергии», — сказал руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что строительство нового завода — это значительный вклад в технологическую независимость и стратегическую безопасность России. «Локализация производства источников питания обеспечит снижение внешних рисков, устойчивость поставок и формирование собственных компетенций», — заявил он.

Инвестиции в проект составили 1,5 млрд рублей. Мощность завода — 700 тыс. изделий в год. Кроме того, в Лаишевском районе будет создано более 300 новых рабочих мест, сообщил руководитель республики.

Раис РТ поблагодарил Фонд развития промышленности — льготный заем в размере 500 млн рублей позволил быстро закупить современное оборудование и ускорить ввод мощностей.

Минниханов добавил, что благодаря федеральной поддержке на этой территории построено новое здание технопарка, создается необходимая инженерная инфраструктура.

«На лаишевских площадках размещаются новые высокотехнологичные предприятия, которые выпускают современную и востребованную продукцию. И вот еще одно предприятие на быстро развивающейся площадке особой экономической зоны “Иннополис” в Лаишевском районе. Мы дали старт важному проекту, который станет новым этапом развития всего Татарстана», — заметил он.

В церемонии запуска производства также приняли участие председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, глава Лаишевского района РТ Ильдус Зарипов.

По мнению министра труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмиры Зариповой, это знаменательное событие для Лаишевского района в части развития экономики.

«Здесь, в пригороде Казани, строятся большие жилищные комплексы, и такое мощное строительство вызывает потребность в новых рабочих местах. И достаточно высока потребность на этом производстве в высокотехнологичных специалистах — инженерах, технологах», — отметила она в беседе с журналистами.

Зарипова подчеркнула, что создание новых рабочих мест должно снизить маятниковую миграцию, когда, проживая в этом районе, жители выезжают на работу в Казань.

«Само производство достаточно высокотехнологичное, и оно направлено на решение задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным в части обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности страны. Продукция завода востребована во всех отраслях экономики, начиная от бытовых приборов, гаджетов и заканчивая серьезными производствами», — заключила она.

К 2030 году завод планирует производить до 6,5 млн изделий в год. При выходе на проектную мощность ожидаемая годовая выручка — 2,2 млрд рублей, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней — до 300 млн рублей ежегодно.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше