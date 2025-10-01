В Татарстане открылся завод по выпуску литий-ионных аккумуляторных батарей

«Трудно переоценить значение этого проекта для российской промышленности. Литий-ионные аккумуляторы — базовый элемент современной экономики. Транспорт, телекоммуникации, промышленная автоматизация и многое другое опираются на надежные системы хранения энергии», — сказал руководитель республики.
Минниханов подчеркнул, что строительство нового завода — это значительный вклад в технологическую независимость и стратегическую безопасность России. «Локализация производства источников питания обеспечит снижение внешних рисков, устойчивость поставок и формирование собственных компетенций», — заявил он.
Инвестиции в проект составили 1,5 млрд рублей. Мощность завода — 700 тыс. изделий в год. Кроме того, в Лаишевском районе будет создано более 300 новых рабочих мест, сообщил руководитель республики.
Раис РТ поблагодарил Фонд развития промышленности — льготный заем в размере 500 млн рублей позволил быстро закупить современное оборудование и ускорить ввод мощностей.
Минниханов добавил, что благодаря федеральной поддержке на этой территории построено новое здание технопарка, создается необходимая инженерная инфраструктура.
«На лаишевских площадках размещаются новые высокотехнологичные предприятия, которые выпускают современную и востребованную продукцию. И вот еще одно предприятие на быстро развивающейся площадке особой экономической зоны “Иннополис” в Лаишевском районе. Мы дали старт важному проекту, который станет новым этапом развития всего Татарстана», — заметил он.
В церемонии запуска производства также приняли участие председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, глава Лаишевского района РТ Ильдус Зарипов.
По мнению министра труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмиры Зариповой, это знаменательное событие для Лаишевского района в части развития экономики.
«Здесь, в пригороде Казани, строятся большие жилищные комплексы, и такое мощное строительство вызывает потребность в новых рабочих местах. И достаточно высока потребность на этом производстве в высокотехнологичных специалистах — инженерах, технологах», — отметила она в беседе с журналистами.
Зарипова подчеркнула, что создание новых рабочих мест должно снизить маятниковую миграцию, когда, проживая в этом районе, жители выезжают на работу в Казань.
«Само производство достаточно высокотехнологичное, и оно направлено на решение задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным в части обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности страны. Продукция завода востребована во всех отраслях экономики, начиная от бытовых приборов, гаджетов и заканчивая серьезными производствами», — заключила она.
К 2030 году завод планирует производить до 6,5 млн изделий в год. При выходе на проектную мощность ожидаемая годовая выручка — 2,2 млрд рублей, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней — до 300 млн рублей ежегодно.