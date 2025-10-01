Нацбанк изменил требования к обмену валюты в Беларуси. Подробности рассказал заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун, передает БелТА.
Зампредседателя правления уточнил, что будут обсуждаться единые подходы банков к платежеспособности банкнот в иностранной валюте. Он напомнил о том, что в стране действует соглашение среди банков, какие подходы должны быть.
— Но, как показала практика, жалобы граждан не прекращаются, они говорят, что в одном обменном пункте купили валюту, в другом вдруг у них не принимают. Поэтому мы приняли совместное решение, и банки внесли поправки в действующее соглашение. Определенные требования будут смягчаться, — акцентировал внимание Андрей Картун.
По его словам, речь идет о случаях, когда валюта светится в ультрафиолете. Зампредседателя правления Нацбанка пояснила, что ранее, если в ультрафиолете светилась какая-то точка, то кассир принимал решение на месте. Он добавил: один принимал, а второй не принимал. По этой причине получалось так, что у каждого были разные подходы.
— Мы говорим сейчас, что банкноты, которые светятся в ультрафиолете, должны приниматься, — заявил представитель Национального банка Беларуси.
