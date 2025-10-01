Омичам рассказали, на сколько бюджетникам повысят зарплату

В среду, 1 октября 2025 года, в России состоится плановая индексация зарплат работников бюджетной сферы. В соответствии с распоряжением правительства, размер индексации составит 7,6%. Об этом сообщает РИА Новости.
Повышение затронет сотрудников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных органов власти, а также гражданского персонала в воинских частях и подразделениях силовых ведомств.
Увеличатся не только базовые оклады и тарифные ставки, но и все надбавки и доплаты, рассчитывающиеся от их величины — включая выслугу лет, условия труда и стимулирующие коэффициенты.
Итоговая прибавка будет зависеть от структуры заработка: чем больше процентных выплат, тем заметнее общий прирост дохода, пояснил депутат Госдумы Алексей Говырин.
Например, при окладе 30 000 рублей после индексации зарплата составит 32 280 рублей, а надбавка 50% (15 000 рублей) вырастет до 16 140 рублей, увеличив общий доход на более чем две тысячи. Для оклада 50 000 рублей новая сумма составит 53 800 рублей, и к ней автоматически добавятся все процентные выплаты.
Однако стоит отметить, что индексация затронет только тех работников, чьи зарплаты формируются из федерального бюджета. Учителя, врачи и другие сотрудники, финансируемые из региональных и муниципальных бюджетов, в октябрьскую индексацию не включены.