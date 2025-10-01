Омичам рассказали, на сколько бюджетникам повысят зарплату

Например, при окладе 30 000 рублей после индексации зарплата составит 32 280 рублей, а надбавка 50% (15 000 рублей) вырастет до 16 140 рублей, увеличив общий доход на более чем две тысячи. Для оклада 50 000 рублей новая сумма составит 53 800 рублей, и к ней автоматически добавятся все процентные выплаты.