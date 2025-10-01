Крупный белорусский банк заявил о снижении ставок по кредитам на жилье

В пресс-службе отметили, что банк существенно снижает ставки по кредитам на недвижимость. Так, в период с 1 по 31 октября предлагается заключить кредитные договоры на строительство квартир или же на покупку жилых помещений (домов, квартир) у застройщиков по ставке 13,75% годовых.