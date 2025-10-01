Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупный белорусский банк заявил о снижении ставок по кредитам на жилье

«Беларусбанк» объявил о снижении ставок по кредитам на жилье.

Источник: Комсомольская правда

Крупный белорусский банк заявил о снижении ставок по кредитам на жилье. Подробности обнародовали в пресс-службе «Беларусбанка».

В пресс-службе отметили, что банк существенно снижает ставки по кредитам на недвижимость. Так, в период с 1 по 31 октября предлагается заключить кредитные договоры на строительство квартир или же на покупку жилых помещений (домов, квартир) у застройщиков по ставке 13,75% годовых.

В «Беларусбанке» обратили внимание, что указанное предложение будет действовать в отношении кредитов «Ипотека экспресс», «Время строить», «На приобретение квартиры или дома у застройщиков», «Кредит на возведение квартиры в многоквартирном жилом доме».

Тем временем Нацбанк изменил требования к обмену валюты в Беларуси.

Кстати, ЖКХ Минска объявило крупную проверку жилых домов осенью 2025 года.

Ранее белорусский адвокат сказал, должны ли пассажиры уступать места для пожилых и инвалидов в транспорте.