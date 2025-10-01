Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловские чиновники проиграли «Баден групп» тяжбу на 63 миллиона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября, ФедералПресс. Департамент по развитию туризма Свердловской области проиграл тяжбу с управляющей компанией «Баден групп» на 63,3 млн рублей. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

«Мы были уверены в том, что суд вынесет справедливое решение. Так и произошло, наши доводы и доказательства были приняты во внимание. Суд подтвердил, что наша компания действовала в строгом соответствии с законом», — заявил учредитель ГК Baden Family и сети термальных курортов «Баден-Баден» Евгений Кононов.

Как пояснили в пресс-службе компании, речь шла о субсидиях на строительство модульных домиков на курорте «Баден-Баден Реж». В Baden Family утверждают, что департамент сам на полгода задержал перечисление субсидии, что «крайне негативно повлияло на реализацию проекта». В итоге домики все же удалось построить.

Сейчас в свердловском арбитраже находится еще два иска дептуризма к компаниям Baden Family, очередные заседания пройдут уже в октябре.

«ФедералПресс» напоминает, что в мае департамент подалцелый ряд исков к получателям субсидий. В начале сентября он проиграл тяжбу с парком «Арамильская слобода», которому выделил деньги на строительство пляжа. Тогда департамент требовал вернуть субсидию из-за срыва сроков на несколько месяцев.