Свердловские чиновники проиграли «Баден групп» тяжбу на 63 миллиона

«Мы были уверены в том, что суд вынесет справедливое решение. Так и произошло, наши доводы и доказательства были приняты во внимание. Суд подтвердил, что наша компания действовала в строгом соответствии с законом», — заявил учредитель ГК Baden Family и сети термальных курортов «Баден-Баден» Евгений Кононов.
Как пояснили в пресс-службе компании, речь шла о субсидиях на строительство модульных домиков на курорте «Баден-Баден Реж». В Baden Family утверждают, что департамент сам на полгода задержал перечисление субсидии, что «крайне негативно повлияло на реализацию проекта». В итоге домики все же удалось построить.
Сейчас в свердловском арбитраже находится еще два иска дептуризма к компаниям Baden Family, очередные заседания пройдут уже в октябре.
«ФедералПресс» напоминает, что в мае департамент подалцелый ряд исков к получателям субсидий. В начале сентября он проиграл тяжбу с парком «Арамильская слобода», которому выделил деньги на строительство пляжа. Тогда департамент требовал вернуть субсидию из-за срыва сроков на несколько месяцев.