Туркомпания из ОАЭ планирует открыть в Ташкенте региональный офис по ЦА

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Туристическая компания из ОАЭ планирует открыть в Ташкенте региональный офис по Центральной Азии, сообщает ИА «Дунё».

Источник: Unsplash

Перспективы взаимодействия обсудили Посол Узбекистана Абдулазиз Аккулов и гендиректорор эмиратской компании «Walks of Dubai» Мухаммад Абдулмавла Муса Хамад.

Эмиратская сторона высоко оценила туристический потенциал Узбекистана и выразила желание принять участие со специальным павильоном в Ташкентской международной туристической ярмарке «Туризм на Шелковом пути», которая пройдет 27—29 ноября этого года.

Мы также планируем открыть региональный офис нашей компании по Центральной Азии в Ташкенте. Мы готовы установить контакты с крупными туристическими компаниями Узбекистана в ходе поездки для начала практических шагов. Кроме того, мы можем организовать 15-дневные стажировки в Дубае для студентов, обучающихся туризму в Узбекистане.

сообщил Мухаммад Абдулмавла Муса Хамад

Стороны договорились о совместной организации рекламных мероприятий для увеличения числа туристов из ОАЭ в Узбекистан, а также совместной разработке образовательных и практических программ в сфере подготовки кадров.