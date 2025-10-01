Туркомпания из ОАЭ планирует открыть в Ташкенте региональный офис по ЦА

Перспективы взаимодействия обсудили Посол Узбекистана Абдулазиз Аккулов и гендиректорор эмиратской компании «Walks of Dubai» Мухаммад Абдулмавла Муса Хамад.
Эмиратская сторона высоко оценила туристический потенциал Узбекистана и выразила желание принять участие со специальным павильоном в Ташкентской международной туристической ярмарке «Туризм на Шелковом пути», которая пройдет
Мы также планируем открыть региональный офис нашей компании по Центральной Азии в Ташкенте. Мы готовы установить контакты с крупными туристическими компаниями Узбекистана в ходе поездки для начала практических шагов. Кроме того, мы можем организовать 15-дневные стажировки в Дубае для студентов, обучающихся туризму в Узбекистане.
Стороны договорились о совместной организации рекламных мероприятий для увеличения числа туристов из ОАЭ в Узбекистан, а также совместной разработке образовательных и практических программ в сфере подготовки кадров.